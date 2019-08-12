Курган, , 13:09 — REGNUM

В Кургане задержан водитель автобуса, съехавшего с трассы в кювет 10 августа. Он не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта. Пострадали 16 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Курганской области.

Установлено, что дорожно-транспортное происшествие случилось из-за выхода из строя рулевого управления. Отмечается, что водитель автобуса имеет водительский стаж 10 лет.

Напомним, утром 10 августа опрокинулся в кювет рейсовый автобус Курган-Целинное, проезжая в районе Куртамыша. В транспорте находились 48 человек. Погибших нет. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

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