Геленджик, Краснодарский край, , 12:51 — REGNUM

Аквапарк с бассейнами и аттракционами снесут в Геленджике Краснодарского края по требованию администрации города-курорта, сообщила 12 августа пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

Согласно решению суда, участок по ул. Революционной, площадью в более чем 80 тыс. кв. м, «необходимо освободить от расположенных на нем объектов и привести в пригодное для дальнейшего использования состояние», сообщили в пресс-службе ведомства. Взыскателем по исполнительному производству выступает администрация Геленджика.

Под снос пойдет несколько аттракционов, а также четыре ванны, оздоровительный и детский бассейны, здание бара и насосные станции. Работы по демонтажу уже начались.