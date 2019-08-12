Великие Луки, Псковская область, , 12:49 — REGNUM

В городе Великие Луки Псковской области 6-летняя девочка с тяжёлом состоянии доставлена в больницу после падения из окна пятого этажа жилого дома. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ, несчастный случай произошёл около 18 часов 11 августа в доме номер 8 по переулку Некрасова.

Окно Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

По предварительным данным, ребёнок облокотился на москитную сетку и выпал из окна.

«Со слов непосредственного очевидца, который наблюдал происходящее с соседнего балкона, это произошло настолько мгновенно, что он даже не успел среагировать, чтобы хоть как-то попытаться его предотвратить», — отметили в региональном управлении СКР.

По данному факту назначена доследственная проверка.

В ведомстве напомнили об аналогичных происшествиях летом 2019 года в Псковской области, которые закончились гибелью детей в результате полученных при падении травм.

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