Москва, 12 августа 2019, 12:47 — REGNUM
В гаражном боксе на севере Москве найдено тело неизвестного, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по столице.
Его обнаружили 11 августа вблизи улицы Дубнинской в чехле от спортивного инвентаря. Отмечается, у тела начались выраженные гнилостные и мумифицированные изменения.
Следователи проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отмечено в информации.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в Москве совершено убийство мужчины. Инцидент произошёл на детской площадке по улице Дубнинская.
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