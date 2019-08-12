Чебоксары, , 12:37 — REGNUM

В Чувашии холодная погода сохранится ненадолго. При благоприятном раскладе во второй половине недели может вернуться 30-градусная жара, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

В ночь с 12 на 13 августа температура воздуха упадёт до отметок +4…+9 градусов, при этом днём 13 августа сохранится солнечная погода, и воздух погреется до +15…+20 градусов. 14 августа в связи с приходом тёплого фронта североатлантического циклона подует южный ветер, будет облачно, и местами могут пройти небольшие дожди. 15 августа Чувашия окажется в тёплом секторе циклона, благодаря чему потеплеет до +22…+27 градусов, однако вечером возможны кратковременные грозовые дожди.

Синоптик-любитель отмечает, что во второй половине недели погоду будет определять малоподвижный тёплый фронт южного циклона, от расположения которого будет зависеть, вернётся ли жара в Чувашию. Если фронт уйдет на север, то регион попадёт в тропическую воздушную массу: будет малооблачно, но температура может достигнуть +25…+30 градусов.

По словам Владимира Михайлова, начало августа в Чебоксарах было на пять градусов холоднее климатической нормы: средняя температура составила +13,4 градуса, что соответствует метеорологической осени. В последний раз такое наблюдалось 75 лет назад, в августе 1944 года. С начала августа в столице Чувашии выпало 70% месячной нормы осадки.