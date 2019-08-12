Чердынь, Пермский край, , 12:36 — REGNUM

В Чердынском районе Пермского края по подозрению в массовом убийстве односельчан задержан молодой человек. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, в поселке Керчевский обнаружены тела трех человек с признаками насильственной смерти. У всех множественные ножевые ранения. По факту убийства возбудили уголовное дело.

В результате оперативно-следственных мероприятий задержан 23-летний местный житель. По версии силовиков, он, будучи пьяным, во время возникшей ссоры нанес удары ножом двум братьям, а также находившемуся у них в гостях в квартире знакомому.