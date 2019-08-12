Бишкек, , 12:32 — REGNUM

Сотрудники правоохранительных органов задержали на юге Киргизии грузовик с фруктами, на котором наркоторговцы планировали провезти в Россию и страны Евросоюза особо крупную партию афганских наркотиков, пишет «24.kg».

В ходе спецоперации милиционеры выявили и перехватили направлявшийся за рубеж грузовик с персиками и грушами, среди которых были спрятаны 93 брикета с 44,3 килограмма героина.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Хозяина грузовой машины объявили в розыск. Также милиция пытается установить личности других лиц, причастных к этому преступлению.