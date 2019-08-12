Ростов-на-Дону, , 12:32 — REGNUM

В международном аэропорту «Платов» с борта самолёта, приземлившегося в Ростове-на-Дону, полицейские сняли двух пьяных дебоширов. Об этом информирует пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу 12 августа.

Рейс прилетел из Москвы. Во время полёта два пассажира распивали на борту спиртные напитки и выражались нецензурной бранью, на замечания членов экипажа не реагировали. В результате два 29-летних жителя Московской области были доставлены в дежурную часть. В их отношении составлены протоколы по трём статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях. Им грозит штраф или арест.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время авиакомпании могут включать в черный список авиадебоширов. При этом полностью им летать самолётами не запрещено.