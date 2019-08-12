Екатеринбург, , 12:30 — REGNUM

В Свердловской области во время профилактических мероприятий в минувшие выходные сотрудниками дорожной полиции задержаны 170 водителей без прав на управление автомобилем, из них 22 гражданина ранее были их лишены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«Всего было пресечено более семи тысяч нарушений правил дорожного движения», — уточнили в пресс-службе управления.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области с 9 по 11 августа прошёл рейд по выявлению водителей, злоупотребляющих алкоголем за рулём. Всего было задержано и отстранено от управления машиной 167 нетрезвых граждан, причём 18 свердловчан были пойманы за рулём в пьяном виде повторно и им грозит уголовная ответственность.

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