Бишкек, , 12:21 — REGNUM

В селе Чок-Тал Иссык-Кульской области Киргизии произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием туристического пассажирского автобуса с гражданами Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе областного УВД.

Отмечается, что ДТП произошло 11 августа. Водитель автобуса, совершая обгон, не справился с управлением, в результате чего столкнулся с легковым автомобилем Lexus и съехал в кювет.

В милиции уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал — все пассажиры пересели на другой автобус и продолжили путь.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа на 136 км автодороги Нурата — Джизак — Фариш в Нуратинском районе Навоийской области Узбекистана произошло ДТП, в результате которого погибли трое граждан Казахстана.

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