Хмельницкий, Украина, , 12:17 — REGNUM

Представители так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) и радикальной организации «Феникс» попытались захватить храм Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Галузницы Хмельницкой области. Об этом говорится в сообщении на сайте УПЦ.

Украинские радикалы Иван Шилов © ИА REGNUM

Формальным поводом для штурма стала противозаконная перерегистрация храма в честь святого Архистратига Михаила в ПЦУ. Конфликт у церкви перерос в драку, когда один из «захватчиков» ударил священника.

Прихожане и представители православного братства при поддержке полицейских отстояли храм, травмы получили несколько женщин и сотрудников полиции. Отмечается, что правоохранители предупреждали нападавших о готовности применить табельное оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года на Украине была создана так называемая Православная церковь Украины. В стране продолжает действовать каноническая Украинская православная церковь.

Читайте также: Минкульт Украины: Киевский патриархат прекратил своё существование