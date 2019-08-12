Гайнский район, , 12:13 — REGNUM

Гайнский район Пермского края функционирует в режиме повышенной готовности. Третья волна паводка началась в Коми-Пермяцком округе, сообщает портал parmanews.ru.

Мост и дорога Усть-Весляна-Сейва оказались в воде. Трасса до поселка Сейва размыта, проезд в населенный пункт стал труднодоступным.

Напомним, в середине июля из-за сильных дождей и паводка в трех муниципальных образованиях, в том числе Гайнском районе, вводили режим ЧС.

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