Екатеринбург, , 12:12 — REGNUM

В Свердловской области сотрудники дорожной полиции за три дня задержали 167 нетрезвых водителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Машина ДПС Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

В управлении уточнили, что из числа задержанных, 30 водителей отказались от прохождения освидетельствования на содержание алкоголя в организме, а ещё 18 гражданам могут быть предъявлены обвинения за повторное управление машиной в нетрезвом состоянии

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 по 11 августа в Свердловской области проводился рейд по выявлению водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии.

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Напомним, что в регионе с начала 2019 года по вине водителей произошло более 1,3 тыс. ДТП, в которых пострадали более двух тысяч свердловчан.

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