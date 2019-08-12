Москва, , 12:23 — REGNUM

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали подозреваемого в краже ювелирных украшений на сумму 1,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу Москве. Заявление о пропаже поступило от директора магазина, расположенного в центре столицы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего москвича. Установлено, что ранее мужчина являлся сотрудником данного магазина. Драгоценности он сдал в несколько ломбардов, а вырученные деньги успел потратить.

Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время фигурант дела задержан.