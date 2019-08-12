Сочи, Краснодарский край, , 11:56 — REGNUM

Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя начальника — начальника зонального отделения уголовного розыска отдела полиции (Лазаревский район) УВД по городу Сочи, а также в отношении адвоката адвокатской палаты Краснодарского края. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону, полицейский подозревается в получении взятки в крупном размере, адвокат — обвиняется в посредничестве.

По версии следствия, в ходе расследования уголовного дела о незаконной охоте в особо охраняемой природной территории в доме жителя поселка Лоо при обыске были обнаружены и изъяты емкости с жидкостью темного цвета. Как считают следователи, полицейский сообщил хозяину дома, что тот якобы нарушил законодательство, но он может помочь ему и не привлекать к уголовной ответственности за незаконное производство алкогольной продукции — за взятку. Передать деньги он предложил мужчине через посредника — адвоката. Тогда же у себя дома «подозреваемый» передал полицейскому 100 тыс. рублей, а позже, через адвоката, передал еще 200 тыс. рублей. При передаче взятки адвокат был задержан.

Обвиняемый в посредничестве во взяточничестве адвокат арестован. Сам сотрудник полиции скрылся от следствия, в настоящее время он объявлен в федеральный розыск.

Тем временем следователи проверяют причастность подозреваемого к другим эпизодам незаконной деятельности.