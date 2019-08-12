Екатеринбург, , 11:41 — REGNUM

В Екатеринбурге вынесен приговор в отношении местного жителя, который имел адвокатскую практику и обвинялся в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Луис Шарли Мюллер. Консультация юриста

Мужчина приговорён к трём с половиной годам лишения свободы и был взят под стражу в зале суда. Также он на два с половиной года лишён права заниматься адвокатской деятельностью. Приговор может быть обжалован.

Напомним, что клиент осуждённого был задержан в октябре 2017 года с наркотиками. Небольшой объём изъятых у задержанного наркотических веществ не предполагал уголовную ответственность.

По версии следствия, адвокат, зная об этом, тем не менее, убедил родственников задержанного в том, что сотрудникам полиции якобы надо заплатить пять миллионов рублей за то, чтобы дело было переведено в административное право. Изначально адвокат получил часть суммы, а после того, как в ноябре 2017 года задержанного с наркотиками привлекли к административной ответственности, он потребовал вторую часть суммы. В итоге клиенты адвоката обратились в полицию. Сотрудниками правоохранительных органов была разработана спецоперация, и юрист был задержан в момент передачи денег (большая часть из которых являлась муляжами).