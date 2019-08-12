Аделаида, Австралия, , 11:51 — REGNUM

Найдены тела двух мужчин, которые погибли в результате несчастного случая при восхождении на горный хребет Флиндерс в штате Южная Австралия. Об этом 12 августа передает Associated Press.

По предварительным данным, мужчины из Аделаиды погибли в районе Moonarie в минувшие выходные. Специальная полицейская команда уже прибыла в «чрезвычайно отдаленный и недоступный» район, чтобы забрать тела.

Личности погибших установлены, ими оказались опытные альпинисты с высоким уровнем подготовки Майкл Хиллан и Саймон Бу.

В полиции сообщили, что готовят отчет для государственного судебного следователя.