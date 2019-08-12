Москва, , 11:36 — REGNUM

В Москве установлен и доставлен к следователем 20-летний подозреваемый, который нанёс удары ножом 17-летней девушке. Об этом 12 августа сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК РФ по Москве.

Происшествие случилось 11 августа на территории Новой Москвы. Между молодыми людьми произошла ссора, в ходе которой жертве нанесли множественные удары ножом.

«Молодой человек не смог довести свой преступный умысел, направленный на убийство потерпевшей до конца по независящим от него обстоятельствам», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).