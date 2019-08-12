Анкара, , 11:19 — REGNUM

Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» четырех членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на юго-востоке страны, об этом 12 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация по обезвреживанию повстанцев проходила в провинции Хаккяри при поддержке местной жандармерии.

Напомним, термин «нейтрализован» используется военными Турции тогда, когда они хотят скрыть судьбу обезвреженного противника: убит он, взят в плен или сдался добровольно.

Рабочая партия Курдистана на протяжении нескольких десятилетий ведет борьбу с правительством Турции за право обладания собственной автономией в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки.

Читайте ранее в этом сюжете: ВВС Турции нанесли удары по позициям РПК в Ираке