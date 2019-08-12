п. Новоангарск, 12 августа 2019, 11:15 — REGNUM
Страшную находку обнаружили сегодня утром, 12 августа, на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск Красноярского края. Как сообщает региональное СУ СК РФ, в туристической палатке находились тела четырех человек.
По предварительным данным следствия, туристы отравились газом. Точную причину случившегося определят после завершения доследственной проверки, сказано в официальном сообщении следственных органов.
Напомним, Красноярский край сейчас находится в лидерах по масштабам лесных пожаров в России. По состоянию на 12 августа там полыхает 42 пожара общей площадью 1 020 028 га, которые решено не тушить. Жители соседней Иркутской области, где горит 619 870 га леса уже высказывают опасения, что от гари и смога можно и не проснуться.
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