п. Новоангарск, , 11:15 — REGNUM

Страшную находку обнаружили сегодня утром, 12 августа, на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск Красноярского края. Как сообщает региональное СУ СК РФ, в туристической палатке находились тела четырех человек.

По предварительным данным следствия, туристы отравились газом. Точную причину случившегося определят после завершения доследственной проверки, сказано в официальном сообщении следственных органов.

Напомним, Красноярский край сейчас находится в лидерах по масштабам лесных пожаров в России. По состоянию на 12 августа там полыхает 42 пожара общей площадью 1 020 028 га, которые решено не тушить. Жители соседней Иркутской области, где горит 619 870 га леса уже высказывают опасения, что от гари и смога можно и не проснуться.

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