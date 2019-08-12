Посёлок городского типа Эвенск, Магаданская область, , 11:09 — REGNUM

В Северо-Эвенский округ Магаданской области сократилось число авиарейсов, люди не смогли улететь в запланированный отпуск. «Почта России» не может доставить адресатам отправления. Губернатор поручил разобраться в ситуации, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Сразу было заложено недостаточно финансирования на субсидирование авиаперевозок из Магадана в Эвенск. Компания «Ираэро» заявила, что за выделенные деньги сможет выполнить определенное количество вылетов», — пояснил глава Северо-Эвенского городского округа Сергей Романов.

Поэтому минтранс Колымы утвердил всего два рейса в неделю, которые не закрывают потребности.

По мнению Романова с мая по сентябрь нужно вводить минимум 3 рейса в неделю. При этом компания нарушила расписание — в июне и июле в Эвенск был всего один рейс в неделю.

Проблемы с отправкой почты начались ещё весной и на данный момент только усугубились. Порядка 600 кг лежит на сортировке в Магадане.

«Количества рейсов Эвенск — Магадан в летний период явно недостаточно для перевозки пассажиров. Жители жалуются на невозможность своевременно выехать и вернуться из отпуска, отправиться на лечение, по другим делам», — подтвердил, побывав в Эвенске, уполномоченный по правам человека Олег Михайлюк.

Глава Магаданской области Сергей Носов поручил минтрансу разобраться с ситуацией за две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, авиаперелёт Магадан — Эвенск — Магадан стоит 8600 рублей. При полной загрузке пассажирами перевозчик получит за рейс максимум 130 тыс. рублей, а себестоимость перелета — 717 тыс. рублей. Разницу возмещает бюджет Колымы.