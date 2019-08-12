Барнаул, , 11:01 — REGNUM

Поправки в законодательство, регулирующее аптечный бизнес, представляются направленными исключительно на поддержку интересов пациентов, отметил врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»), комментируя корреспонденту ИА REGNUM законодательные поправки, в соответствии с которыми могут изменить условия, по которым аптеки получают прибыль.

«Среди всех изменений наибольшее значение в этом плане приобретает введение фиксированной наценки на фармпрепараты. Это означает, что аптека будет получать одинаковую прибыль от продажи препаратов с одной химической формулой и формой выпуска, несмотря на их разную стоимость. Таким образом, у аптек пропадает мотивация продвигать дорогостоящую продукцию в целях собственного обогащения.

Врач высшей категории, депутат Павел Шумихин Другое дело, что предстоит достаточно сложная работа — ведь предстоит разработать размер наценки практически на каждую группу препаратов. Наряду с этим авторы поправок предлагают обязать аптеки предоставлять не менее 50% витринной площади для демонстрации отечественных препаратов. Это представляется разумной мерой протекционизма, хотя речи об интересах пациентов здесь, конечно же, не идет».

Напомним, ранее «Коммерсантъ» сообщил об инициативе депутатов Госдумы ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств и ограничить маркетинговые бонусы для аптек. Речь идёт о разработке новой версии техзадания по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарств.

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