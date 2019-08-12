Барнаул, 12 августа 2019, 11:01 — REGNUM
Поправки в законодательство, регулирующее аптечный бизнес, представляются направленными исключительно на поддержку интересов пациентов, отметил врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»), комментируя корреспонденту ИА REGNUM законодательные поправки, в соответствии с которыми могут изменить условия, по которым аптеки получают прибыль.
«Среди всех изменений наибольшее значение в этом плане приобретает введение фиксированной наценки на фармпрепараты. Это означает, что аптека будет получать одинаковую прибыль от продажи препаратов с одной химической формулой и формой выпуска, несмотря на их разную стоимость. Таким образом, у аптек пропадает мотивация продвигать дорогостоящую продукцию в целях собственного обогащения.
Напомним, ранее «Коммерсантъ» сообщил об инициативе депутатов Госдумы ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств и ограничить маркетинговые бонусы для аптек. Речь идёт о разработке новой версии техзадания по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарств.
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