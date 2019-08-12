Элиста, , 10:59 — REGNUM

Более 900 водителей, задержанных на дорогах Республики Калмыкия за езду в нетрезвом виде, привлечены к ответственности с начала 2019 года, данные приводит 12 августа пресс-службе МВД по республике.

Сотрудник ДПС Илья Борило © ИА Красная Весна

Статистику нетрезвых водителей накануне, 11 августа, пополнил 38-летний житель Лаганского района, севший за руль своего Hyundai в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проверки было установлено, что годом ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Теперь мужчина будет привлечен к уголовной ответственности, возбуждено уголовное дело.

Отметим, что в 2019 году в республике уже возбуждено 122 уголовных дела в отношении водителей, задержанных при управлении транспортом в нетрезвом виде повторно.