Охотск , , 11:06 — REGNUM

В самом северном районе Хабаровского края — Охотском — опасаются срыва отопительного сезона. По состоянию на 8 августа 2019 года в отдаленный район завезено только 17% топлива, при том, что в это время всегда завозили не менее 40%. Район должен огромные деньги за прошлогодний «северный завоз», но платить нечем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как следует из обращения администрации Охотского района в министерство ЖКХ Хабаровского края, на 14 августа запланирован выход танкера с топливом в Охотск. Но танкер поставит только 700 тонн топлива. При этом потребность района — 9593,3 тонны.

К тому же, решением Арбитражного суда Хабаровского края постановлено взыскать с Охотского района 182 млн рублей в пользу поставщика топлива — ООО «Флагман». Платить району нечем. В прежние годы покупку топлива муниципалитетам компенсировал край. Но сейчас правительство региона уклоняется от оплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, решением Арбитражного суда Хабаровского края постановлено взыскать с ещё одного северного района Хабаровского края — Советско-Гаванского — 419 млн рублей в пользу поставщика топлива, ООО «Флагман». Чтобы рассчитаться с долгами и пройти без сбоев предстоящую зиму, муниципалитету нужно более 900 млн рублей