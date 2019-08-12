Смоленск, , 10:50 — REGNUM

Тела двух человек, мужчины и женщины, были обнаружены при тушении пожара в частном доме в селе Катынь Смоленского района Смоленской области утром 10 августа, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. Следственные органы начали проверку.

Пожар произошёл рано утром в субботу, 10 августа, загорелся частный деревянный дом. При разборе завалов после тушения спасатели обнаружили тела двоих погибших. Предварительно установлено, что один погибший — это хозяин дома, 1966 года рождения, погибшая женщина — его сестра, 1962 года рождения.

Следователем назначены экспертизы для установления причин пожара, а также причины смерти людей. Предварительная версия — неосторожное обращение с огнем при курении.