Биробиджан, , 11:03 — REGNUM

Органы Росгвардии, осуществляющие регистрацию и контроль за гражданским оружием, предложили населению Еврейской автономной области на период стихийного бедствия сдать оружие в полицию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Предложение Росгвардии сдать оружие связано с опасением его утраты ввиду стихийного бедствия. По мнению сотрудников ведомства, владельцы хранящегося на руках у граждан охотничьего и иного гражданского оружия в период наводнения не смогут обеспечить сохранность как самого оружия, так и разрешительных документов на него. Предложение, как отметили в ведомстве, носит рекомендательный характер.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области военные, спасатели и местные жители заняты строительством дамбы, которая должна защитить населённый пункт Ленинское от высокой воды. В настоящее время волна паводка проходит область, затопляя пониженные участки местности.