п. Большое Голоустное, , 10:42 — REGNUM

Несмотря на то, что погодные условия, не способствуют активному отдыху в Приангарье, и, в частности, на Байкале, нашёлся смельчак, который решился переплыть «Священное Море» в шторм. Подробности операции, в ходе которой был спасён 39-летний житель Ижевска, сообщает сегодня, 12 августа, ГУ МЧС по Иркутской области.

Байкал Иван Шилов © ИА REGNUM

11 августа 2019 года в 17:00 местного времени спасатели получили сообщение о том, что в районе поселка Большое Голоустное сильным порывом ветра опрокинут катамаран. Поисково-спасательные работы осложняли неблагоприятные погодные условия: штормовой северо-западный ветер с порывами до 25 метров в секунду и высота волны до 2,5 метров.

«Перевернутый пластиковый катамаран, на котором мужчина в одиночку совершал путешествие под парусом из бухты Песчаная в направлении поселка Листвянка был найден в 300 метрах от берега. Туристу удалось взобраться на днище катамарана, где он и дожидался помощи. Свою защитную функцию выполнил и гидрокостюм», — рассказал старший госинспектор по маломерным судам Западно-Байкальской группы патрульной службы № 2 Андрей Осипчук.

По его словам, мужчина был эвакуирован с затонувшего катамарана на борт патрульного катера «Чибис», медицинская помощь не понадобилась.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с дождями в Иркутской области наблюдается ухудшение гидрологической обстановки. 12 августа на 100 — 200 сантиметров поднялся уровень рек Уда и Бирюса. Также поднимется вода в реке Ия (на 15 — 35 сантиметров).

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