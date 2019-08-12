Воронеж, , 10:42 — REGNUM

Два человека погибли, трое получили ранения в массовой аварии на 653 км автодороги М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области вечером 11 августа, сообщили ИА в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как предварительно установлено, около 20:00 водитель автомобиля ВАЗ-21 120, двигавшийся со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону, выехал на полосу встречного движения, и столкнулся с тремя автомобилями — Volkswagen Jetta, которым управлял 49-летний житель Санкт-Петербурга, Datsun on-DO, под управлением 34-летнего жителя Липецкой области, Skoda Octavia, которой управлял 23-летний воронежец, а также с мотоциклом Honda, также под управлением воронежца.

В результате аварии погибли водители ВАЗ-21 120 и мотоцикла, три человека, водители и пассажир Datsun, а также 18-летняя пассажирка Volkswagen получили ранения и госпитализированы. Причины аварии выясняют полицейские.

Всего, по данным ГИБДД, за последние сутки, 11 августа, в Воронежской области произошло 90 ДТП, в них погибли три человека, 13 получили ранения.