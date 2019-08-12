Владивосток, , 10:36 — REGNUM

Дополнительные силы спасателей направлены в Дальнереченский и Красноармейский районы Приморского края, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ливневые дожди, прошедшие на севере Приморья, вызвали подтопление низменных участков, и в настоящее время наблюдается формирование волны паводка на реках Дальнереченского и Красноармейского районов, в связи с чем туда направлены дополнительные силы МЧС — 20 спасателей на 4 единицах техники, имеющие при себе 4 лодки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье под влиянием тайфуна «Лекима» выпала полумесячная норма осадков. В Лесозаводске выпало 67 мм осадков, что привело к размытию опор железнодорожного моста, ремонт которого потребовал остановки движения поездов по одному из путей.