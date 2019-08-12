Ульяновск, , 10:17 — REGNUM

В Ульяновске сегодня, 12 августа, вынесен приговор горожанину, который несколько раз пытался сжечь офис управления Роскомнадзора. Как сообщает областная прокуратура, злоумышленником двигала месть из-за блокировки ведомством «пиратских» интернет-ресурсов.

Весной 2019 года были предприняты три попытки сжечь офис управления Роскомнадзора, расположенный в Ульяновске по улице Карла Маркса. В совершении преступления обвинили пользователя «пиратского» видео-контента, заблокированного ведомством. Со слов злоумышленника, это и стало мотивом преступления, сообщили в прокуратуре.

Следствием установлено, что для совершения поджогов ульяновец купил легковоспламеняющуюся жидкость. Попытки поджога были совершены в ночное время 2 и 15 апреля, а также 9 мая 2018 года. В прокуратуре отмечают, что злоумышленник «в маске при помощи молотка или камней разбивал окна, после чего выплескивал горючую субстанцию и поджигал». Причинённый ущерб оценён следствием в 10 млн рублей.

Суд признал злоумышленника виновным в покушении на уничтожение чужого имущества, получив 1,5 года лишения свободы условно. В прокуратуре, которая требовала назначать два года колонии-поселения, считают данный приговор «мягким», поэтому рассматривается вопрос о принесении на данный приговор апелляционного представления.

Как сообщало ИА REGNUM, офис Роскомнадзора стал предметом нападения не только Ульяновске. В апреле 2018 года федеральные СМИ сообщили, что в Санкт-Петербурге «заминировали» офис городского управления Роскомнадзора. Тогда из офиса на Садовой улице эвакуировали 25 человек, бомбу не обнаружили.

Читайте ранее в этом сюжете: Ульяновца обвиняют в попытках сжечь из мести офис Роскомнадзора