Новосибирск, , 10:17 — REGNUM

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 12 августа, призвал чиновников «не повторять печальный опыт» соседей, имея ввиду летние пожары в Красноярском крае и Иркутской области.

Как пишет «Коммерсантъ-Сибирь», поводом для критики стал природный пожар вблизи новосибирской деревни Новоалександровка. О задымлении стало известно 8 августа. Горела трава и сухой камыш на территории Кирзинского заказника. Площадь пожара составила 64 га, он был ликвидирован поздно вечером накануне, 11 августа.

Андрей Травников считает, что система реагирования на сообщение о пожаре сработала неудовлетворительно. Он подчеркнул, что нельзя недооценивать ситуацию.

«У наших соседей горит уже более 2 млн га леса, потому что кто-то посчитал, что это не представляет угрозы населённым пунктам, труднодоступная местность и тушить не нужно», — подчеркнул он и поручил заместителю министр экологии и природных ресурсов Евгению Рыжкову разобрать процедуру по выявлению пожаров с МЧС.

По официальным данным, с начала пожароопасного сезона в Новосибирской области произошли 310 лесных пожаров. Их общая площадь составил 1,7 тыс. га.