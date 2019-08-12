Великий Новгород, , 10:02 — REGNUM

По данным ГУ МЧС России по Новгородской области, в связи с разрушением дорог после сильных дождей к вечеру 11 августа в регионе отсутствовал проезд к девяти населённым пунктам, в которых проживают 34 человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, к этим сёлам и деревням проложены пешеходные мосты — таким образом, доступ спасателей, медиков и работников социальных служб обеспечен.

В пяти населённых пунктах Демянского, Марёвского, Валдайского и Холмского районов остаётся под водой 71 приусадебный участок, в которых проживает 194 человека.

«Подтопленных жилых домов нет», — сообщили в ГУ МЧС России по Новгородской области.

Из 15 размытых участков дорог 11 восстановлено, однако остаются разрушенными четыре деревянные переправы муниципального значения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наиболее сильные последствия после непогоды наблюдаются в Марёвском и Демянском районах, в которых введён режим чрезвычайной ситуации.

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