Ханакин, Ирак, 12 августа 2019, 09:58 — REGNUM
В результате столкновения сотрудников правоохранительных органов Ирака с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) трое полицейских получили ранения, об этом 11 августа сообщает BasNews.
Террористы обстреляли полицейских из минометов в городе Ханакин, являющемся объектом спора между курдами и центральным правительством страны.
Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наиболее активны в спорных провинциях Ирака, где в результате противоречий между курдами и Багдадом создается вакуум власти, который заполняют террористы.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ираке погибли двое американских военнослужащих