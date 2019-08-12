Ханакин, Ирак, , 09:58 — REGNUM

В результате столкновения сотрудников правоохранительных органов Ирака с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) трое полицейских получили ранения, об этом 11 августа сообщает BasNews.

Террористы обстреляли полицейских из минометов в городе Ханакин, являющемся объектом спора между курдами и центральным правительством страны.

«В результате нападения ранения получили трое полицейских, все они были доставлены в ближайшую больницу для лечения» , — отметил представитель местного отделения Патриотического союза Курдистана.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наиболее активны в спорных провинциях Ирака, где в результате противоречий между курдами и Багдадом создается вакуум власти, который заполняют террористы.

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