Соль-Илецк, Оренбургская область, , 09:51 — REGNUM

В районе города Соль-Илецка Оренбургской области произошло смертельно ДТП. Погиб один человек. Сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Автоавария со смертельным исходом зафиксирована на федеральной трассе «Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан» 11 августа. Как отметили в полиции, пока даже о предварительной причине ДТП говорить преждевременно, выясняются обстоятельства.

Известно, что столкнулись грузовик и легковой автомобиль «Киа Сид». От столкновения легковая машина съехала в кювет, где опрокинулась. Водитель погиб на месте происшествии, двое пассажиров госпитализированы.

Процессуальное решение, скорее всего, примут 13−14 августа. По факту смертельной аварии будет возбуждено уголовное дело, но сейчас определяются со статьей УК РФ, отметили в УМВД по Оренбуржью.