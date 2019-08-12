Нейпьидо, , 09:54 — REGNUM

Число погибших в результате оползня, который «похоронил» более десятка домов в деревне на юго-востоке Мьянмы, возросло до 56 человек. Об этом сообщил в понедельник, 12 августа, высокопоставленный чиновник, передает Associated Press.

Оползень, вызванный проливными дождями, сошел на деревню в поселке Паунг в пятницу, 9 августа.

Зау Зау Хту, член парламента от Паунг, прибывший на место происшествия в минувшие выходные, сообщил, что число погибших достигло 56. По его словам, жители пострадавшей деревни были эвакуированы в лагерь, где им оказывается помощь.

Отмечается, что помимо населенного пункта Паунга под оползнем были погребены дома и школа в других поселках, а также заблокированы дороги.