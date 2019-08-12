Хабаровск, , 09:48 — REGNUM

Баржу длиной в 8,7 метра установили у временной дамбы из песка в хабаровском затоне. Власти полагают, что такие меры спасут город от затопления, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Баржу закрепили напротив временной дамбы из песка и сланца, которую экстренно построили накануне наводнения. Дамбу притопили на 2,6 метра, теперь она исполняет роль волнореза.

Лишнюю воду планируют откачивать с помощью мощных насосов. Власти полагают, что сумеют сдержать натиск Амура.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальний Восток идёт вторая волна паводка. Уровень Амура у Хабаровска превысил отметку 5,5 метра. После 6 метров городу будет грозить серьёзная опасность. Вода продолжает прибывать.