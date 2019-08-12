Шанхай, Китай, , 09:45 — REGNUM

Генеральное консульство Индонезии в Шанхае объявило, что граждан Индонезии среди пострадавших в результате тайфуна «Лекима», обрушившегося на восточный Китай, не обнаружено, сообщает информационный портал Detik.

«До настоящего времени не было сообщений о том, что наши граждане стали жертвами тайфуна», — заявил представитель Генерального консульства Индонезии в Шанхае Мухаммад Арифин.

По его словам, консульство продолжает следить за развитием ситуации, связанной со стихийными бедствиями, которые поразили большую часть восточной части материкового Китая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тайфун «Лекима» обрушился на китайскую провинцию Чжэцзян 10 августа, унеся жизни 32 человек. «Лекима» стал самым сильным тайфуном за последние годы.

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