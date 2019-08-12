Оренбург, , 09:40 — REGNUM

В Оренбурге задержаны два наркоторговца, у которых изъяты поддельные бланки для рецептов, печати полицейскими перекрыт канал незаконного сбыта ограниченных к обороту препаратов и штампы более 10 медицинских работников лечебных учреждений области, оргтехника и расходные материалы для изготовления поддельных рецептов, а также крупная партия сильнодействующих веществ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

По данным ведомства, жители областного центра приобретали по липовым рецепта сильнодействующие вещества, за тем таблетки продавали наркоманам. При обыске у задержанных обнаружено и изъято более 1000 таблеток, в состав которых входит сильнодействующее вещество.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Ее санкция предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.