Ульяновск, , 09:39 — REGNUM

В Ульяновске выясняют обстоятельства происшествия, в котором пострадали гвардейцы. С целью пресечения конфликты стражи порядка сделали несколько предупредительных выстрелов, по факту нападения задержаны два человека, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Инцидент произошёл вечером 9 августа 2019 года во дворе одного из жилых домов микрорайона Верхняя Терраса. В следственном управлении отмечают, что при задержании парня за административное правонарушение в конфликт с сотрудниками отдельного батальона управления вневедомственной охраны Росгвардии «вступили более 10 человек». По данным ведомства, стражи порядка получили телесные повреждения, нападавшие пытались завладеть их табельным оружием. Чтобы пресечь беспорядки, «сотрудники Росгвардии были вынуждены произвести предупредительные огнестрельные выстрелы», говорится в сообщении.

В управлении Росгвардии по Ульяновской области отмечают, что наряд прибыл по сигналу «Тревога» в связи с тем, что группа молодых людей распивала спиртные напитки. При попытке задержания «агрессивно настроенные граждане с признаками алкогольного опьянения оказали сопротивление». В ведомстве сообщают, что были задержаны двое нападавших после того, как было сделано «несколько предупредительных выстрелов».

Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Обстоятельства происшествия устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.