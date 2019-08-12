Санкт-Петербург, , 09:34 — REGNUM

Сотрудники полиции Петербурга задержали двух молодых людей, родных братьев, один из которых применил травматический пистолет в ходе конфликта с двумя другими посетителями ресторана быстрого питания на улице Демьяна Бедного в Калининском районе. Инцидент произошел в ночь на 11 августа.

Пострадавший от выстрелов из травматики мужчина получил ранение грудной клетки и подбородка, в удовлетворительном состоянии он был госпитализирован.

Двое скрывшихся участников конфликта были задержаны по горячим следам полицейскими по сообщению граждан у одного из домов по проспекту Просвещения, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В отношении 33-летного гражданина, который открыл стрельбу в общественном месте, возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»). Мужчине избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

В отношении второго участника конфликта составлен административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения.