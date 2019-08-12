Брейтово, Ярославская область, , 09:32 — REGNUM

В Брейтовском и Некоузском районах Ярославской области из-за сильных дождей размыло дороги. Об этом жители районов сообщают в социальных сетях, передает корреспондент ИА REGNUM.

Размытая дорога в Ярославской области Группа «Дороги Ярославля» в Facebook, Вера Савицкова

Разрушение произошло на дорогах Медухово — Лукинское — Черный Враг и Углич —Некоуз — Брейтово. Вода подмыла дороги в местах, где через них проходят водопропускные трубы. Движение по этим дорогам перекрыто, организован объезд.

«Ситуация находится на контроле департамента дорожного хозяйства. На объектах организовано круглосуточное дежурство представителей подрядчика, отвечающего за содержание областных дорог, а также кураторов из ГКУ «Ярдорслужба». На происшествия среагировали оперативно, везде организованы пути объезда. Незамедлительно проведем восстановительные работы, как только это позволит уровень воды», — сообщил директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев.

Объезд организован по дорогам Черкасово — Тимонино — Коростель — Яковлевское и Коморово — Коростель и Брейтово— Покровское. Кроме того, вышедшие из берегов реки подтопили и ряд дорог местного значения.

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