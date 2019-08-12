Полевской, Свердловская область, , 09:31 — REGNUM

На Среднем Урале нашли 80-летнюю женщину, которая потерялась в лесу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Пенсионерка заблудилась в лесах Полевского района — она пошла за черникой, но несмотря на то что местность была ей знакома, всё равно потерялась. Женщина переночевала в лесу и, к тому же, увязла в местном болоте. Питалась же она ягодами, которые удавалось найти рядом.

К счастью, пропавшей удалось дозвониться до своей подруги, к которой она и планировала зайти после сбора ягод. Та обратилась к полицейским, после чего спасать женщину отправились участковые, сотрудники угрозыска, егерь, а также глава села Курганово.

За пять часов поисков пенсионерку удалось найти. Ей была оказана первая помощь, найденную довезли до дома подруги.

Напомним, в 2018 году на Среднем Урале удалось найти заблудившихся в лесу пятиклассников. Буквально за один день поисковой операции, в которой участвовали более 150 человек, ребят удалось найти.

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