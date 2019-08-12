Ачинск, Красноярский край, , 09:24 — REGNUM

Тридцать три человека пострадали в результате двух серий взрывов на территории военной части вблизи деревни Каменка Ачинского района. Об этом сообщает 12 августа пресс-служба Минздрава Красноярского края.

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При первой волне взрывов 5 августа на месте погиб один человек, еще шестеро были доставлены в больницы, еще восьмерым госпитализация не потребовалась. На сегодняшний день один из пострадавших остается в стационаре Ачинской межрайонной больницы.

Подрывы произошли вновь 9 августа во время работ по разминированию и уничтожению боеприпасов. По состоянию на утро 12 августа, в больницы обратились 18 человек, семи из которых потребовалась госпитализация.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за ЧП на территории военной части ограничен доступ гражданского населения в деревню Каменка.

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