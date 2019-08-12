Иркутск, , 09:14 — REGNUM

В связи с дождями в Иркутской области наблюдается ухудшение гидрологической обстановки, спасатели предупреждают с превышении уровней воды на реках, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным регионального ГУ МЧС РФ, 12 августа на 100 — 200 сантиметров появится уровень рек Уда и Бирюса. Также поднимется вода в реке Ия (на 15 — 35 сантиметров).

Также известно, что в ближайшие два дня (13 — 14 августа) произойдёт подъём на реке Уда в районе Нижнеудинска и на реке Ия в районе Тулуна. На участке Бирюсинск — Шиткино ожидается повышение уровней воды на 80 — 125 сантиметров.

Напомним, сильные дожди стали причиной мощнейшего наводнения в Иркутской области: с 26 июня реки стали выходить из берегов, подтопленными оказались более 100 населённых пунктов, а пострадавшими признаны порядка 45 тысяч человек. Не обошлось без человеческих жертв. Ранее сообщалось о 25 погибших.

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