Кемерово, , 09:12 — REGNUM

В Красноярский край для помощи в ликвидации лесных пожаров отправились сто студентов-спасателей. В их числе более двадцати человек из Кузбасса, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

По словам руководителя Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгения Козеева, все они прошли специальную подготовку.

«Команда оснащена всем необходимым: экипировкой, средствами защиты, на вооружении у них автомобильная техника и специальное пожарно-спасательное оборудование», — уточнил он.

Ребята направлены в Абанский, Богучанский, Нижнеингашский, Эвенкийский и Кежемский районы Красноярского края. Здесь под руководством профессиональных спасателей МЧС, они будут осуществлять противопожарную опашку, прокопку траншей, распил деревьев и кустарников, проливку низовых пожаров. Планируется, что студенты в случае необходимости будут оказывать и адресную помощь жителям районов.

Отметим, что в сводный отряд вошли студенты-спасатели из Кемеровской, Свердловской, Омской, Ульяновской областей, Красноярского края, Марий Эл и Удмуртии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, со 2 июля на территории всего Красноярского края введён режим чрезвычайно ситуации в лесах. Сейчас в регионе горит 58 тысяч гектаров леса.

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