Санкт-Петербург, , 09:07 — REGNUM

Мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета, находясь в автомобиле свадебного кортежа в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Стрелок задержан.

Сообщение о стрельбе в кортеже на Колпинском шоссе поступило в полицию 11 августа. По словам очевидцев, стреляли из люка на крыше автомобиля Land Rover.

«Указанный автомобиль был задержан, в полицию для разбирательства доставлен гражданин 1985 года рождения, у него изъят травматический пистолет», — заявили 12 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Там добавили, что от действий нарушителя никто не пострадал. В настоящее время проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне проверят видео, распространенное в сети интернет, на котором малолетний ребенок стреляет во время свадьбы из огнестрельного оружия.

Читайте также: Прокуратура Чечни заинтересовалась стрельбой ребенка на свадьбе

Напомним, традиция стрелять на свадьбе на Кавказе жестко осуждается и жителями, и представителями органов власти.

Читайте также: Свадьба со стрельбой в Дагестане закончилась в отделении полиции