Ростов-на-Дону, , 09:06 — REGNUM

В Ростовской области взят под стражу начальник миллеровского изолятора временного содержания. По мнению некоторых специалистов, подозреваемому в убийстве помогли распилить решётку в камере.

«В Миллерово судачат о том, что выпилить такую решётку, какая стояла в камере И., можно было только болгаркой. Местные жители гадают, кто пронес болгарку арестованному рецидивисту-убийце», — сообщает telegram-канал «Rostov_com».

Побег Данила И. произошёл 9 августа текущего года. Задержать мужчину удалось на следующий день в Миллеровском районе. В его отношении возбуждено ещё одно уголовное дело — «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи». В полиции организована служебная проверка.