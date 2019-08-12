Петропавловск-Камчатский, , 09:15 — REGNUM

Представитель Пограничного управления ФСБ РФ по Камчатскому краю Эдуард Петров не согласен с утверждениями представителей КМНС по Камчатскому краю, опубликованными в материале ИА REGNUM, о том, что он при распределении рыболовных участков голосовал против аборигенов, хотя до этого говорил, что он на их стороне.

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В своем обращении в ИА REGNUM, Эдуард Петров сообщил, что на заседании комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб, состоявшейся 30 мая 2019 года, аборигенам действительно был выделен участок за 150 км от стойбищ, но позже им были выделены ещё несколько участков, расположенных намного ближе, чем 150 км.

Как сообщало ИА REGNUM, представители КМНС Камчатки пожаловались на то, что их права на ведение традиционного образа жизни нарушаются, а их отправляют рыбачить за 150 км. от стойбищ. Это требует огромных затрат на транспортировку и вообще не приемлемо.