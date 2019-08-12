Ростов-на-Дону, 12 августа 2019, 09:03 — REGNUM
В Ростове-на-Дону произошёл крупный природный пожар. На левом берегу реки Дон загорелся камыш. Огонь прошёлся по площади 800 квадратных метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.
Сообщение о возгорании на улице Левобережной, 91 поступило в 12:38 (время московское). При этом угрозы населённым пунктам не было. На борьбу с огнём было брошено шесть единиц специальной техники, пламя тушили 24 человека.
Спустя три часа пожар удалось локализовать, ещё спустя час стало известно о ликвидации.