Ростов-на-Дону, , 09:03 — REGNUM

В Ростове-на-Дону произошёл крупный природный пожар. На левом берегу реки Дон загорелся камыш. Огонь прошёлся по площади 800 квадратных метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Сообщение о возгорании на улице Левобережной, 91 поступило в 12:38 (время московское). При этом угрозы населённым пунктам не было. На борьбу с огнём было брошено шесть единиц специальной техники, пламя тушили 24 человека.

Спустя три часа пожар удалось локализовать, ещё спустя час стало известно о ликвидации.