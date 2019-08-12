Уфа, , 08:47 — REGNUM

Загрязнение реки Белая неизвестным веществом, похожим на нефтепродукт, зафиксировали специалисты управления гражданской защиты Уфы. Об этом 12 августа сообщается на сайте управления.

Сообщение об обнаруженном масляном пятне на поверхности реки Белой в районе Монумента Дружбы, движущемся вдоль берега, получено от одного из очевидцев.

«Обследование указанной заявителем территории, а также ближайшей к этому месту акватории водоема результатов не дало, однако на данном участке был обнаружен вывод ливневой канализации со следами масляной пленки», — сообщили сотрудники управления.

Поскольку канализационные трубы находятся на территории частного предприятия, которая ограждена забором, поиски источника загрязнения затруднены.

По сообщению специалистов, сейчас на водном участке реки силами поисково-спасительного отряда г. Уфы выставляются боновые заграждения на случай повторного вброса вещества.

По сообщению специалистов управления гражданской защиты Уфы, угрозы для жизни и здоровья людей нет. Риск попадания загрязненной воды в городские водозаборы также отсутствует.